Autobus a Latina, un mezzo su tre ha oltre vent’anni

Situazione poco brillante a Latina per il trasporto persone: un mezzo su tre ha oltre vent’anni. Dati non incoraggianti anche sul fronte del trasporto merci.

E’ il quadro della situazione fornito dall’Osservatorio di Continental, brand che da 150 anni fa della sicurezza su strada e dell’innovazione tecnologica la propria missione. L’analisi è stata effettuata sui macro trend del trasporto pesante, con l’obiettivo di fornire una panoramica del settore sia a livello nazionale, sia a livello locale.

Tra chiusure, blocchi alla circolazione e restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ed economica in atto, il 2020 è stato un anno difficile anche per il mondo del trasporto merci e persone su strada.

Per capire quanto ha inciso la pandemia sullo sviluppo del comparto dei mezzi pesanti nel Lazio, l’Osservatorio ha analizzato i dati relativi alle nuove immatricolazioni, ai tipi di alimentazione, all’anzianità e alle categorie Euro* del parco circolante in Regione e nelle singole province.

Nel 2020 in Italia le immatricolazioni di mezzi pesanti per il trasporto merci con oltre 16t sono state 19.616, il 14,2% in meno rispetto al 2019. Il Lazio è l’unica regione italiana a non subire variazioni e a confermare per il 2020 le 1.441 targhe registrate nel 2019. Tra le province in calo il picco è il -32% di Latina.

Uno scenario simile si presenta per il trasporto persone dove le immatricolazioni di autobus di oltre 3,5 tonnettalte in Italia sono passate da 4.935 del 2019 a 3.404 del 2020 (-31%). Nel Lazio le nuove immatricolazioni di bus perdono il 42,9% e si fermano a 396 unità. Molto alte le percentuali negative delle altre città: col -31,4%, Latina registra il calo minore.

A Latina le nuove autovetture elettriche sono a zero e l’ibrido si ferma allo 0,1%.

La fascia di anzianità maggiormente rappresentata all’interno del parco circolante italiano di mezzi pesanti per il trasporto merci è quella da 10 a 15 anni, seguita dai 15-20 anni e 20-30 anni. Stessa graduatoria con percentuali leggermente più alte nel Lazio: 19,5%, 18,6% e 16,6%. I mezzi di oltre 40 anni sono il 4,7% del totale, mentre quelli di massimo 5 anni il 16,7%. Solo l’11% dei veicoli a Latina ha 5 anni di età e il 17,4% ne ha più di 30.

Sempre nel capoluogo di provincia vincono i mezzi di oltre vent’anni, che sfiorano il 33% e superano il parco più giovane (al 16,2%).