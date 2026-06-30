Autolinee e stazione di Latina Scalo al setaccio con i cinofili della Polizia Locale

Continuano a ritmo serrato le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Latina. Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia Locale del capoluogo hanno fatto scattare un servizio preventivo straordinario, focalizzando l’attenzione su alcune delle aree più sensibili e trafficate della città.

L’operazione è stata condotta in stretta sinergia con il Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Ciampino, il cui supporto si è rivelato fondamentale per il monitoraggio del territorio. Sotto la lente d’ingrandimento degli uomini della Polizia Locale e dei cani antidroga sono finite in particolare la zona delle autolinee e la stazione ferroviaria di Latina Scalo, da sempre considerate aree critiche.

Nel corso del servizio sono state identificate e controllate circa venti persone. Durante le verifiche, i cani poliziotto hanno fiutato una dose di sostanza stupefacente: il possessore, un cittadino extracomunitario regolarmente residente sul territorio nazionale, è stato immediatamente sanzionato come consumatore secondo la normativa vigente.