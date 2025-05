Autostrada Roma-Latina, svolta decisiva: pubblicato il bando per la realizzazione

Il progetto dell’autostrada Roma-Latina, atteso da decenni e spesso rimasto impantanato tra annunci e rinvii, compie un passo fondamentale: è stato ufficialmente pubblicato il bando per la progettazione, realizzazione e gestione dell’opera.

Soddisfazione arriva dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha salutato la notizia come «un segnale concreto che conferma il 2025 come l’anno della svolta. Il Lazio può finalmente guardare avanti con fiducia: ora si passa dai proclami ai fatti».

L’infrastruttura sarà strategica per tutta l’area pontina, per il Lazio e per il centro-sud. Un’opera che, secondo il Sottosegretario Claudio Durigon, rappresenta il frutto di un impegno politico determinato: «Come promesso in campagna elettorale, la Roma-Latina diventa finalmente realtà grazie alla visione e alla volontà della Lega e del Ministro Salvini».

Durigon ha inoltre sottolineato come il progetto sia stato concepito con un’attenzione particolare alla sostenibilità: «L’autostrada sarà green, realizzata nei tempi previsti e gratuita per tutti i residenti del Lazio. È la prova che si può modernizzare il Paese conciliando innovazione e rispetto dell’ambiente».

A rafforzare questo approccio, anche l’adozione del project financing, che punta a mobilitare risorse pubbliche e private in un percorso virtuoso. «L’attivazione delle procedure pubbliche – ha aggiunto Durigon – segna un punto di partenza concreto per una grande opera al servizio di cittadini e imprese».

L’attesa è finita: dopo anni di vuote parole, il cantiere per una delle infrastrutture più strategiche del territorio è pronto a partire.