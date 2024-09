Avellino-Latina, le probabili formazioni della sfida al Partenio

Il Latina stasera in campo per affrontare l’Avellino al Partenio, una gara importante per la squadra di mister Padalino, chiamata ad una prova di forza per i tre punti, che il Latina non raccoglie dal lontano 30 Marzo. Il Latina arriva a questa sfida dopo aver raccolto appena 3 punti in 4 partite. Tra le fila nerazzurre assenti Polletta, che giocherà con la Primavera e Bocic, che non si è allenato negli ultimi giorni. Nell’undici titolare nerazzurro si prospettano alcuni cambiamenti rispetto all’ultima sfida contro il Foggia. Tra i possibili titolari infatti, potrebbero rientrare dal primo minuto, Ercolano, Saccani e Scravaglieri. In attacco, dato l’assenza di Bocic, spazio a Martignago.

L’Avellino dal suo canto deve fare i conti con le pesanti assenze di Toscano, Tribuzzi e di bomber Patierno, autore di una tripletta lo scorso anno nel roboante per 0-5 al Francioni. Piazza calda quella irpina, che necessita di 3 punti anch’essa per non rimanere nelle zone basse della classifica. Partita fondamentale per anche mister Pazienza che senza una vittoria, difficilmente potrebbe rimanere sulla panchina dei biancoverdi.

Le probabili formazioni

Avellino (4-3-3): Iannarilli, Cancellotti, Benedetti, Enrici, Liotti, Sounas, Armellino, Rocca, D’Ausilio, Gori, Russo. All. Pazienza.

Latina (4-3-1-2): Zacchi, Ercolano, Cortinovis, Berman, Saccani, Scravaglieri, Riccardi, Petermann, Di Livio, Mastroianni, Martignago. All. Padalino.