Avis e Comune di Sermoneta uniti per la donazione di sangue: due appuntamenti a febbraio

Il Comune di Sermoneta e l’Avis rinnovano il loro impegno per incentivare le donazioni di sangue, ricordando le prossime raccolte in programma venerdì 14 febbraio e domenica 23 febbraio, dalle ore 7:00 alle 10:30, presso la sede Avis di Sermoneta Scalo in largo Donatori di Sangue.

“La donazione è un atto semplice, sicuro e fondamentale per il sistema sanitario – sottolineano la consigliera delegata alla salute Luana Campagna e il presidente dell’Avis di Sermoneta Carlo Quattrocchi –. Oltre a salvare vite, rafforza la solidarietà e la coesione sociale”.

L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Giuseppina Giovannoli, sostiene da anni l’Avis attraverso campagne di sensibilizzazione e attività di prevenzione. “Donare il sangue è un gesto di altruismo che fa bene agli altri e anche a noi stessi, offrendoci un monitoraggio gratuito della nostra salute”.

Ogni anno in Italia oltre 630.000 pazienti necessitano di trasfusioni e il bisogno di sangue è costante. Chiunque voglia diventare donatore può contattare i numeri 0773/318153 o 392/9080303 per maggiori informazioni.