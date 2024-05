AVIS Latina e Vento di Cambiamento-Fenix: la raccolta sangue con gli studenti

Si è svolto il primo evento ufficiale nato dalla nuova collaborazione tra l’AVIS comunale di Latina e Vento di Cambiamento-Fenix, la storica associazione studentesca completamente apartitica.

L’ iniziativa ha coinvolto in prima persona gli studenti, e i loro rappresentanti, che hanno partecipato alla giornata di donazione, contribuendo alla nobile causa con lo scopo di fare qualcosa di concreto per l’intera comunità. Con l’occasione i vertici dell’AVIS Comunale di Latina, Emanuele Bragato (presidente) ed Anna Maria Visco (referente sanitario associativo), hanno avuto il piacere di confrontarsi con gli studenti, aprendo così un dialogo volto alle finalità di sensibilizzazione, prevenzione e spirito di iniziativa.

Le parole del Dott. Edoardo Subiaco, il coordinatore di Vento di Cambiamento-Fenix: “Oggi siamo stati testimoni di un qualcosa di nuovo, un qualcosa di bello. Gli studenti e le studentesse hanno dimostrato un forte senso di socialità e anche di apertura verso una collaborazione territoriale attiva, la quale deve essere un valore aggiunto per la nostra città. Latina già da diversi anni sta diventando a tutti gli effetti una vera e propria Città Universitaria, e quindi questa sinergia è fondamentale per un corretto sviluppo d’insieme. Ringrazio tutti i partecipanti a questa nostra iniziativa, con l’auspicio che sia solo l’inizio di un grande percorso!”

Il Presidente Bragato ha sottolineato l’importanza di avvicinare i futuri medici al mondo del volontariato, soprattutto chi come Avis è vicino al mondo sanitario per far crescere in loro la sensibilità e la consapevolezza del lavoro che viene fatto per garantire l’autosufficienza di sangue e quindi il normale svolgimento di interventi nelle sale operatorie.

Per questo dopo l’estate verrà organizzata presso l’Avis una lezione sulla medicina trasfusionale oltre ad altre giornate di raccolta come quella odierna.