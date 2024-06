Avvolto dalle fiamme sul lavoro, uomo ustionato grave a Cisterna

Attimi di terrore ieri pomeriggio a Cisterna di Latina per un altro incidente sul lavoro. Un uomo è rimasto gravemente ustionato mentre utilizzava una trebbiatrice nelle campagne lungo la via Appia. Il motore della macchina, probabilmente a causa di un cortocircuito, ha preso fuoco, avvolgendo il lavoratore nelle fiamme.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, stabilizzando l’uomo e trasferendolo in eliambulanza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, che hanno domato le fiamme per evitare ulteriori danni alle campagne circostanti. Presenti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Cisterna, la Polizia Locale e l’Ispettorato del Lavoro per i rilievi del caso.