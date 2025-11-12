Azienda Speciale Terracina, approvate all’unanimità le modifiche allo Statuto

Il Consiglio Comunale di Terracina ha approvato all’unanimità le modifiche e le integrazioni allo Statuto dell’Azienda Speciale Terracina.

“Con questo Statuto si registra un deciso cambio di passo, e un punto di rottura con il passato che va ad aggiungere un tassello importante al lavoro che stiamo portando avanti. Da subito avevo auspicato e richiesto il coinvolgimento e il contributo di tutte le forze politiche in questo percorso, e sono davvero soddisfatto perché il mio appello è stato accolto e condiviso, come riconosciuto in Aula”, ha affermato il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

“Per questo – continua – voglio ringraziare l’intero Consiglio Comunale come anche i nostri uffici che hanno dato un contributo determinante nell’elaborare un testo che superasse le criticità di un confronto anche serrato ma sempre propositivo. Si apre ora una fase nuova, all’insegna della trasparenza, perché con questo Statuto il Consiglio Comunale di Terracina recupera il proprio ruolo di verifica e di stimolo alla governance dell’Azienda Speciale. La missione della partecipata del Comune di Terracina è di straordinaria importanza, considerato che si occupa dei più fragili”.

“È e resta necessario un percorso di condivisione che deve vedere tutti impegnati, indipendentemente dalle posizioni. Un lavoro che non è ancora terminato perché alcuni aspetti andranno verificati, e nel caso modificati, ma questa è la strada giusta che sicuramente continueremo a percorrere”, ha concluso Giannetti.