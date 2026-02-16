Azienda Speciale Terracina, positivo l’incontro con le rappresentanze sindacali

Si è svolto, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Terracina, un incontro dedicato al futuro dell’Azienda Speciale, richiesto dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UGL, UILFPL e UILTCS. Al tavolo erano presenti il sindaco Francesco Giannetti, il presidente del Cda Stefano Favali, l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Rossi e la dirigente Immacolata Pizzella. Il confronto è stato definito costruttivo e orientato a fare chiarezza sulla situazione dell’ente.
Il presidente Favali ha illustrato lo stato attuale dell’Azienda, evidenziando da un lato la continuità e la qualità dei servizi garantiti, dall’altro le criticità sotto il profilo economico-finanziario. È stato avviato, inoltre, un percorso di interlocuzione più lineare con il Comune, anche alla luce di ritardi che negli anni hanno impedito di inserire tempestivamente in bilancio i costi effettivi, generando difficoltà gestionali.
Sul fronte del personale è stata riconosciuta una gestione contrattuale complessa, caratterizzata da un ricorso frequente a part time, lavoro interinale e contratti a termine. L’obiettivo indicato è ora quello di una riorganizzazione complessiva che, insieme al contenimento dei costi – di cui il personale rappresenta circa il 70% – punti alla progressiva riduzione della precarietà e a una maggiore stabilità occupazionale.
“Dall’insediamento del nuovo CDA – ha sentenziato Favali – è stata riorganizzata la parte amministrativa con un ufficio paghe e contabilità autonomo, e si procederà alla revisione di tutti gli adempimenti non strettamente legati alla gestione economico finanziaria dell’ente. Altro lavoro, già iniziato dall’Assessore Rossi è la verifica dello stato degli immobili nella disponibilità dell’Azienda Speciale. Questo è un momento di transizione anche ‘traumatico’ che non beneficia certamente dell’eccessiva sovraesposizione con la diffusione di notizie non veritiere. L’Azienda oggi è trasparente e il nostro impegno è massimo per superare questa situazione complessa in costante dialogo e sintonia con l’Ente”.
“Il percorso virtuoso che abbiamo intrapreso fin dal nostro insediamento non è mai cambiato e prosegue con determinazione dopo aver raggiunto, fino ad oggi, i vari obiettivi che ci eravamo prefissati: dalla sostituzione del Direttore al nuovo statuto fino alla ristrutturazione dell’Azienda. Sono atti concreti, non parole. Dal primo giorno abbiamo tracciato una strada che continuiamo a seguire nonostante le grandi difficoltà. Da parte nostra c’è tutto l’impegno e la volontà di continuare tutti insieme in questa direzione, e la decisione che si prenderà sui contratti dovrà essere una posizione il più possibile condivisa perché, sono certo, è obiettivo preciso di tutti costruire insieme una nuova epoca dell’Azienda Speciale”, ha dichiarato in ultima istanza il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.