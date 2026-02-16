Azienda Speciale Terracina, positivo l’incontro con le rappresentanze sindacali

Si è svolto, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Terracina, un incontro dedicato al futuro dell’Azienda Speciale, richiesto dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UGL, UILFPL e UILTCS. Al tavolo erano presenti il sindaco Francesco Giannetti, il presidente del Cda Stefano Favali, l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Rossi e la dirigente Immacolata Pizzella. Il confronto è stato definito costruttivo e orientato a fare chiarezza sulla situazione dell’ente.

Il presidente Favali ha illustrato lo stato attuale dell’Azienda, evidenziando da un lato la continuità e la qualità dei servizi garantiti, dall’altro le criticità sotto il profilo economico-finanziario. È stato avviato, inoltre, un percorso di interlocuzione più lineare con il Comune, anche alla luce di ritardi che negli anni hanno impedito di inserire tempestivamente in bilancio i costi effettivi, generando difficoltà gestionali.

Sul fronte del personale è stata riconosciuta una gestione contrattuale complessa, caratterizzata da un ricorso frequente a part time, lavoro interinale e contratti a termine. L’obiettivo indicato è ora quello di una riorganizzazione complessiva che, insieme al contenimento dei costi – di cui il personale rappresenta circa il 70% – punti alla progressiva riduzione della precarietà e a una maggiore stabilità occupazionale.