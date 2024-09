Azione Fondi: “Rifiuti fuori controllo e amministrazione inerte”

Nella giornata odierna, il partito politico Azione Fondi si è scagliato, tramite un comunicato, contro la maggioranza in merito alla gestione rifiuti:”Nonostante le roboanti minacce di multa – si legge nella nota – nulla è cambiato a Fondi dove assistiamo al desolante spettacolo dei rifiuti ammassati un po’ dovunque da cittadini sicuramente poco civili, ma assecondati da un controllo del territorio inesistente da parte di questa amministrazione.

Nonostante siano diverse le telecamere in funzione, non si ha notizia di alcuna multa. Dove sono le azioni di controllo? Vi è un quadro della situazione? Anche perché vi sono dei luoghi della città che sono stati eletti luoghi di deposito dei rifiuti, non solo in periferia ma anche in pieno centro, come in Piazza Felice Chiusano, e in molti luoghi in campagna”.

Il partito fondano conclude la propria invettiva contro l’amministrazione chiedendo che vengano presi seri provvedimenti da parte della città:”Noi di Fondi in Azione chiediamo che questi atti debbano finire, si abbia un controllo della città, si intervenga eventualmente comminando le giuste multe a chi compie certi atti, per rispetto dei cittadini che differenziano, aspettano il giorno di consegna del rifiuto e fanno la loro parte per tenere pulita la città, e che pagano salato la tassa rifiuti, ogni anno sempre più costosa anche a causa di questi incivili, e dell’incapacità di questa giunta di gestire questa situazione”.