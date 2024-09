Back to School, l’augurio del Presidente Rocca: “Alimentate la curiosità”

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha voluto rivolgere un augurio speciale a studenti, professori e personale scolastico. In un messaggio, Rocca ha dichiarato: «Un augurio di vero cuore ai ragazzi, ai professori, al personale amministrativo e ATA che, in queste ore, torneranno tra i banchi. Un nuovo anno scolastico significa non soltanto apprendere e conoscere cose nuove, ma anche alimentare la propria curiosità e allenare, attraverso le relazioni con i docenti e i compagni, l’intelligenza emotiva».

Un inizio importante, che coinvolgerà oltre 75mila studenti nella sola provincia di Latina, pronti a tornare sui banchi di scuola tra oggi e domani. Il ritorno tra le aule segna non solo un momento di crescita personale e formativa, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e collaborazione tra insegnanti e alunni.