Bad Medicine, la band nata da pochi mesi e già ai vertici del panorama musicale locale

Nata da pochi mesi, esattamente a marzo 2025, la band pontina dei Bad Medicine sta già facendo parlare di sé nel panorama musicale locale. Fondata dall’idea del tastierista Roberto Zorzo, questa giovane Tribute Band dei Bon Jovi si distingue per l’energia travolgente e l’amore autentico per il rock anni ’80 e per i successi senza tempo della band statunitense. Nonostante la loro recente formazione, i Bad Medicine hanno già collezionato importanti traguardi, partecipando a diversi eventi musicali del territorio. Tra questi, spiccano l’Aprilia Rock AID, il Chiesuola Summer Fest e, soprattutto, la vittoria al Nettuno Music Lab 2025, dove si sono aggiudicati il primo premio nella categoria cover band. Un risultato che testimonia il talento e la grinta di questa formazione tutta giovane.

Durante la serata finale del contest, i Bad Medicine si sono distinti come una delle band più giovani in gara, esibendosi per ultime ma riuscendo a coinvolgere pubblico e giuria con un live energico e sentito. La loro performance è stata impreziosita dalla partecipazione speciale del pianista e tastierista Roberto Maria Sanetti, che ha condiviso il palco regalando emozioni ancora più intense. La “formazione” ufficiale vede Gabriele Tesini, 16 anni, alla voce, già dotato di una notevole precisione vocale e timbrica; Leonardo Caperna, anche lui 16enne, alla chitarra solista, con un talento straordinario; Giada Carraroli, 22 anni, ai cori e seconda chitarra, che cura anche le pagine social della band; Marco Zorzo, 26 anni, alla batteria, cuore ritmico del gruppo; Daniele Garavini al basso, silenzioso ma fondamentale per il sound; e infine Roberto Zorzo, il fondatore e tastierista, con una lunga esperienza musicale alle spalle.

Il repertorio dei Bad Medicine include tutti i grandi successi dei Bon Jovi: “Livin’ on a Prayer”, “It’s My Life”, “You Give Love a Bad Name”, “Always”, “Bad Medicine” e molti altri, con l’obiettivo di ricreare l’atmosfera dei concerti originali: carica, emozione e coinvolgimento totale. Dopo questa importante vittoria, la band si prepara a tornare sul palco: il 5 settembre apriranno ufficialmente la nuova stagione del locale Chaos di Latina. Per i Bad Medicine, questa è solo l’inizio di un percorso che mira a crescere sempre di più, portando sul palco l’energia e la passione per il rock che li unisce.