Badante morta a Ponza, si attende l’autopsia per fare chiarezza

Sarà l’autopsia a stabilire le esatte dinamiche della morte di Ancuta Florina, 47enne romena, deceduta in un’abitazione di Ponza. L’esame autoptico stabilirà se è stato veramente un incidente domestico oppure se è stato picchiata dal figlio dell’anziano per cui lavorava come badante.

La donna era stata trasportata con l’eliambulanza in condizioni critiche al Goretti di Latina e successivamente trasferita al San Camillo di Roma dove, a tre giorni dal ferimento, è morta.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Stazione di Ponza, sotto il coordinamento della Procura di Cassino. Indagini che in realtà erano cominciate ben prima, a seguito di segnalazioni della donna stessa che lamentava ferite per presunti incidenti domestici. Un racconto diverso però da quello descritto dai vicini di casa che raccontano di aver assistito a numerosi litigi e pianti, fino all’intervento degli assistenti sociali.

Quanto al figlio del pensionato, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti ma nei suoi confronti non è scattato alcun provvedimento.