Bandi per imprese femminili, start up e PMI. Un aggiornamento.

Economia & imprese

Rubrica settimanale

A cura di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Tra nuovi Bandi e “misure” ancora aperte, non poche sono le opportunità per sostenere le nostre imprese.

Confesercenti Latina –segreterialatina@confesercentilazio.com– nei giorni scorsi ha illustrato, in collaborazione con Res Nova Accademy, il bando per le imprese femminili “Donne e Impresa” della Regione Lazio cui si potrà partecipare fino al prossimo 3 giugno, bando che prevede un importante intervento finanziario grazie alla “concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento per lo sviluppo di nuove PMI femminili e l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento di quelle esistenti, anche mediante l’adozione di soluzioni digitali.” Intervento di massimo 100 mila euro per singola PMI femminile, con una percentuale sul totale dei costi ammissibili compresa fra il 30% e il 60%.

Abbiamo poi il nuovo bando per le PMI con interventi fino a 500 mila euro, sempre grazie alla Regione Lazio, a partire dal 19 giugno prossimo, con intervento a “fondo perduto”. L’avviso sostiene la realizzazione di investimenti da parte delle PMI riguardanti l’ampliamento, la diversificazione e la modernizzazione delle attività produttive esistenti, anche mediante l’adozione di tecnologie innovative e sostenibili.

È ancora “aperto” il fondo rotativo di “Fare Lazio” che interviene con finanziamenti a tasso zero da 10 mila euro a massimo 50 mila, per tutte le attività che hanno difficoltà di approcciare il credito ordinario.

Per le “Nuove Attività” abbiamo Smart & Start per le imprese “innovative” ed il Bando “ON” nuove imprese a tasso zero, destinato alle neo-imprenditrici ed ai giovani fino ai 35 anni.

Non dimentichiamoci che, sempre destinato alle nuove imprese, possiamo intervenire con il Microcredito. “Cassa del Microcredito Spa” interviene fino a 50 mila euro – www.cassadelmicrocredito.it – e per importi superiori abbiamo l’ Ente Nazionale Microcredito e Banche convenzionate.

Per le imprese femminili, entro il 27 agosto 2025, possiamo ancora presentare la richiesta di sostegno finanziario per predisporre la certificazione della parità di genere e conseguente marchio “Impresa Rosa” della Regione Lazio.

Le opportunità non mancano.

I Bandi con le relative “misure” si susseguono, anche se spesso sono orientati per un target aziendale medio-alto.

Anche per le piccole attività abbiamo delle opportunità, vedi il mondo della ristorazione o le aziende artigiane, ma bisogna sempre essere informati e pronti a presentare le richieste con progetti ben fatti e professionali. Il “fai da te” non sempre è la strada giusta per portare a casa un risultato positivo.

Consiglio sempre di rivolgersi alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative e conosciute sul territorio, a consulenti “certificati” ed a professionisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e, per ultimo, informarsi preventivamente chi sono i consulenti cui abbiamo intenzione di farci accompagnare nella realizzazione e presentazione del progetto, sul bando di turno.