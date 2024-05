Bandiera blu 2024, le dichiarazioni del sindaco Celentano e dell’assessore Addonizio

Il Comune di Latina ha ricevuto oggi l’undicesima Bandiera Blu, conferita dalla Fee, durante una cerimonia tenuta presso la sede del Cnr a Roma e presenziata dal presidente della Fee Italia, Claudio Mazza, e dal ministro delle Politiche del Mare, Nello Musumeci.

Il sindaco Matilde Celentano e l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio hanno partecipato all’evento insieme ad altri amministratori di 226 Comuni italiani che hanno ottenuto la certificazione Fee, confrontandosi con colleghi di altre realtà rivierasche.

“Sono particolarmente soddisfatta della conferma della nostra Bandiera Blu anche per questa annualità”, ha dichiarato il sindaco Celentano, sottolineando il lavoro svolto e il contributo di Acqualatina e del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest per garantire la qualità delle acque, requisito fondamentale per ottenere il riconoscimento Fee.

L’assessore Addonizio ha ricordato gli interventi tempestivi dello scorso anno per affrontare i fenomeni di acqua torbida, evidenziando il lavoro di squadra che ha coinvolto varie istituzioni e enti competenti.

Celentano e Addonizio hanno enfatizzato come il conferimento delle altre sette Bandiere Blu al litorale pontino premi la visione dello sviluppo sostenibile in provincia di Latina, portando benefici in termini di promozione del territorio.

Il sindaco ha sottolineato che questo risultato non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per migliorare sempre di più i servizi legati alla balneazione, alla mobilità e all’ambiente in generale. Quest’anno, insieme alla Bandiera Blu, saranno assegnate anche 30 Bandiere Verdi e otto Eco-Schools in più rispetto all’anno precedente.

L’assessore ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto con passione e dedizione nella complessa procedura di candidatura alla certificazione Fee.

Infine, il sindaco ha annunciato che l’amministrazione comunale è già al lavoro per adempiere agli obblighi previsti dalla Fee entro il primo luglio.