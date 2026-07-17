Bandiera Blu sospesa a Sabaudia, Mosca: “Sorpreso dalla decisione della FEE”

Continua a destare scalpore la vicenda legata alla sospensione della Bandiera Blu a Sabaudia, comunicazione pervenuta due giorni fa agli uffici comunali che ha completamente spiazzato l’amministrazione.

Il sindaco Mosca, nella giornata di ieri, è tornato sulla questione, dicendosi alquanto sorpreso per quanto comunicato dalla FEE e per ribadire i provvedimenti adottati dal comune già prima dell’avvento della comunicazione stessa: “Sorpreso perché non mi è stato preannunciata la sospensione della Bandiera Blu. Dirò alla FEE che il comune ha fatto tutto quello che doveva fare in termini di garanzie per la sicurezza lungo i tratti di spiaggia libera. Avevamo fatto la gara per affidare in concessione sette postazioni dedicate al presidio di salvamento nei tratti di spiaggia libera, ma il bando è andato deserto. Mancano i bagnini, problema su scala nazionale, al quale abbiamo sopperito con l’apposizione della cartellonistica per avvertire i bagnanti dell’assenza della vigilanza delle persone in possesso dei previsti brevetti. Abbiamo adottato altri provvedimenti, tra cui una convenzione con un organismo del Terzo Settore per l’impiego di un cane addestrato per il salvamento, un’ambulanza dedicata solo ed esclusivamente ad esigenze per il lungomare, oltre alla praticabilità delle spiagge per un servizio ‘on call’ che consentirà, a soggetti anziani o con difficoltà di natura motoria, di potersi recare dove desiderano“