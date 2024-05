Bandiere Blu, Palazzo: “Un’ottima notizia”

L’assessore al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha condiviso con orgoglio la notizia delle 10 spiagge del Lazio premiate con la Bandiera Blu 2024.

In una dichiarazione entusiasta, Palazzo ha sottolineato che questo risultato conferma ulteriormente il Lazio come una meta ideale per gli amanti del mare. Le parole dell’assessore evidenziano l’importanza di questo riconoscimento internazionale nel promuovere la regione come una destinazione turistica di alto livello sia a livello nazionale che internazionale:

“Un’altra bella notizia per turisti e bagnanti, che va ad aggiungersi agli ottimi dati di Arpa Lazio sulla qualità delle nostre acque e che conferma ancora una volta il Lazio come meta ideale per gli amanti del mare. Con il mio assessorato continuerò a promuovere con il massimo impegno la nostra Regione come destinazione turistica di livello in Italia e nel mondo. È il momento di investire le nostre migliori energie su un asset strategico per l’economia del Lazio”, ha concluso l’assessore Elena Palazzo.