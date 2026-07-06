Bando PalaBoxe sotto giudizio, il Consiglio di Stato sospende l’aggiudicazione

Il Consiglio di Stato sospende l’aggiudicazione del PalaBoxe alla Boxe Latina, inviando gli atti al Tar, che sarà chiamato adesso con sollecitudine, ad esprimersi sulla procedura.
A cinque giorni dalla discussione delle parti in causa, aggiudicataria Boxe Latina, controparte ricorrente The Champion, è stata riformata l’ordinanza del Tar dello scorso 5 giugno (discussione il 28 maggio), che respingeva la richiesta di sospensione cautelare avanzata dalla The Champion.
Oggetto del contendere la presentazione del piano economico finanziario della Boxe Latina.
Un procedimento amministrativo, che ora torna all’origine, rendendosi necessario, come recita l’ordinanza del Consiglio di Stato “necessario” un approfondimento nel merito da parte del Tar.
E al Tar viene chiesta una “sollecita fissazione dell’ udienza di merito. Tutto in un’ estate molto causa per l’impiantistica sportiva della città di Latina.