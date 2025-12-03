Bando rifiuti, il Comune di Latina non partecipa. LBC:”Ennesimo danno alla città”

“La Provincia di Latina eroga fondi ai Comuni per potenziare la raccolta differenziata e lo fa attraverso un bando con il quale finanzia per oltre un milione di euro, a cui solo quest’anno se ne aggiungeranno altri 600.000, i progetti presentati dai primi cinque, tra Comuni e società che si occupano della gestione dei rifiuti urbani. Ebbene, Latina non c’è perché non ha partecipato al bando, pur vivendo una situazione disastrosa sul piano della raccolta rifiuti e sugli obiettivi di legge ad essa legati”.

Lo sottolinea il capogruppo del movimento Latina Bene Comune Dario Bellini, sottolineando come, ancora una volta, “la mala gestione dell’amministrazione Celentano produca danni per la comunità”.

“Visti i valori di differenziata registrati nel capoluogo, se il Comune di Latina avesse partecipato al bando per il ‘Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani’ sarebbe stato certamente assegnatario dei fondi messi a disposizione dall’ente di via Costa – sottolinea Bellini – In questo caso la mancata partecipazione crea alla città un danno doppio, perché questa graduatoria ha due anni di validità ed è a scorrimento ovvero il prossimo anno premierà i Comuni che hanno partecipato e che non sono risultati fra i primi cinque. Dunque anche per il 2026 il Comune di Latina non avrà accesso alle opportunità offerte da questa misura. Il bando del resto, era particolarmente vantaggioso proprio per i Comuni rimasti indietro nell’organizzazione della raccolta dei rifiuti e prevedeva finanziamenti per l’acquisto di mastelli, contenitori intelligenti e anche mezzi di raccolta, spazzatrici e altri strumenti utili a migliorare la qualità del servizio di igiene urbana. È evidente che, se il Comune avesse partecipato al bando, avrebbe potuto ridurre l’impatto sul bilancio comunale e su quello di Abc, ottenendo contributi consistenti per acquisti già previsti, con ricadute positive anche sulla sostenibilità economica complessiva dei progetti in essere”.

“Sulla mancata partecipazione, come Lbc presenteremo un’interrogazione che cercherà di fare luce sull’accaduto. Per la città si tratta di un grave danno economico, oltre che di un ulteriore chiaro segnale di disinvestimento da parte dell’amministrazione Celentano nei confronti dell’azienda pubblica Abc”, conclude il consigliere.