Bar di Priverno usato come base dello spaccio, il questore lo chiude

Rimarrà chiuso per 15 giorni il bar di Priverno utilizzato dal proprietario come luogo di deposito e spaccio di stupefacenti. E’ a seguito dell’operazione con cui l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale che, il questore di Latina, ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività.

L’indagine dei carabinieri aveva portato alla perquisizione del bar in cui vennero trovati quasi 250 gr di droga tra hashish, cocaina e marijuana oltre al materiale per il peso e per il confezionamento.