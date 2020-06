Bar e tabaccai, il gioco resta sospeso

Lazio, respinta la richiesta del Tar

Per tornare a giocare c’è ancora da attendere, nell’online l’alternativa

Una notizia dell’ultima ora rilasciata dall’Agenzia Giornalistica sul mercato del gioco, annuncia che il Tar Lazio ha respinto di sospensiva di Snaitech.

Ciò significa che, almeno per il momento, non si torna a giocare alle slot e alle scommesse nei bar e nelle tabaccherie. L’Ente regolatore ha infatti inibito ai bar e alle tabaccherie di riprendere la raccolta di questi giochi, anche nel corso della fase 2. Si resta in attesa di conoscere nel dettaglio le motivazioni di questa scelta.

Intanto gli utenti che hanno appreso la novità direttamente dal sito Agimeg si domandano perché se in tabaccheria è possibile giocare la schedina e superenalotto come mai non è consentito allora fare scommesse sui risultati delle partite dove il campionato è ripartito come ad esempio in Germania. Quesiti leciti che forse troveranno risposta una volta rese pubbliche le ragioni del Tar.

Tuttavia, per gli appassionati del settore si rende ancora più apprezzabile l’alternativa offerta dal web.

Il gioco on line, già interessato negli ultimi anni da una crescita esponenziale — nel 2019 è stato pari a 36,4 miliardi di euro, con un +16% rispetto al 2018. Fonte ADM — come molti servizi fruibili da internet nella fase del lockdown ha ulteriormente incrementato i suoi numeri in termini di utenti e gradimento.

Va però sottolineato che nella “giungla” del web, è molto alta la possibilità di incappare in portali non in regola con le normative vigenti e dove il rischio di frode o di furto dei dati sensibili non è prevedibile. Ci sono alcuni accorgimenti in merito che mettono in salvo da questo tipo di inconvenienti, uno su tutti è quello di verificare che vi sia, sul portale di gioco, il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In questo modo, si può avere la certezza che l’operatore ha adottato tutte le misure richieste per offrire un servizio legale. Che i dati personali sono protetti e che le percentuali di vincita non sono state truccate. Analogamente, prima di scegliere l’operatore di gioco, è buona norma farsi anche un’idea ben precisa delle promozioni offerte, consultando guide o recensioni sugli operatori che illustrano il funzionamento dei bonus, allo scopo di verificare se effettivamente sono offerte “giuste” o se sono solo uno specchietto per le allodole

Tradotto significa che se un utente che ha la passione per il gaming, una volta verificato che il sito è in regola, può serenamente giocare online ed usufruire dei bonus offerti dall’operatore. Senza rischi se non quello di tentare la fortuna.