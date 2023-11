Basket, InTeam Latina è Campione d’Italia: l’impresa dei ragazzi pontini

Un traguardo incredibile e storico quello raggiunto dai ragazzi di InTeam Latina, neo campioni d’Italia Fisdir per la categoria C21, relativa alla Sindrome di Down.

Il gruppo, guidato da Alessia Montemurro e Valentina Ruggieri, si è qualificato al primo posto nei campionati regionali che si sono svolti a Ercolano solo un anno dopo la prima partecipazione in cui il team pontino si era qualificato all’ultimo posto.

Andrea Durante, campione d’Europa con la Nazionale italiana, Valerio Catoia, Manuel Di Mezza, Alessio Felisati, Emanuele Fiorini, Valerio Maurizi, Francesco Sambucci, Giulio Tarricone e Alessandro Vitolo hanno battuto in finale i campionissimi dell’Anthropos che non avevano mai perso una gara imponendosi per 20-8.

Quello raggiunto dai ragazzi di InTeam è un successo storico: mai infatti una squadra pontina aveva partecipato alla competizione essendo InTeam la prima associazione a promuovere sul territorio corsi di basket inclusivo.

Quella di InTeam è infatti una bellissima realtà che in soli tre anni dalla sua fondazione conta più di 80 tesserati, tra basket inclusivo e inclusive zumba, e che permette a ragazzi e ragazze a sviluppo atipico di confrontarsi con ragazzi/e a sviluppo tipico promuovendo l’inclusione attraverso lo sport.