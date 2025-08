Basket 3×3, Latina protagonista: quarta in Italia, risultato storico

Un risultato che resterà nella storia. I ragazzi dell’Under 18 3×3 della Latina Basket, già campioni regionali del Lazio, hanno conquistato un incredibile quarto posto alle Estathé 3×3 Italia Finals 2025, disputate dal 30 luglio al 2 agosto a Riccione. Un traguardo che va oltre il semplice piazzamento: è la consacrazione di una realtà in crescita, la conferma che Latina è – oggi più che mai – una delle piazze più vive e autentiche del basket nazionale.

Lorenzo Donato, Leone Andrea Ingallina, Kalyan Angelori e Stefano Zappone sono i protagonisti di questa impresa, ragazzi che hanno saputo portare in alto il nome della città in un contesto prestigioso, dove si sfidavano le migliori squadre italiane. La loro determinazione, la loro tecnica e il loro spirito di squadra hanno permesso di scrivere una pagina luminosa della pallacanestro pontina.

Questo quarto posto non è solo una medaglia sfiorata, ma il simbolo di un movimento che pulsa forte sotto i canestri di Latina. Dopo la straordinaria estate del “Basket in Piazza”, che ha animato il cuore della città e richiamato migliaia di appassionati, arriva un successo che conferma la passione profonda – e forse finora un po’ silenziosa – che Latina nutre per questo sport. Una passione che, oggi, si mostra in tutta la sua forza.

In un panorama nazionale dove spesso il calcio occupa tutta la scena, Latina dimostra di saper brillare nella palla a spicchi. Con risultati, idee, giovani e partecipazione popolare. Il quarto posto nazionale è solo l’inizio: la città c’è, il talento anche. E il basket, finalmente, se ne prende il meritato palcoscenico.