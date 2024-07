Basket, Agostino Origlio è il nuovo coach della Benacquista

Per la Benacquista Latina Basket c’è il nuovo coach, è Agostino Origlio. Il nuovo Capo Allenatore dei pontini, originario di Capo d’Orlando, guiderà la prima squadra nel prossimo campionato di Serie B Nazionale.

Origlio ha iniziato la sua carriera di allenatore con le giovanili dell’Orlandina, club della sua città, rivestendo anche il ruolo di assistente della prima squadra fino al 2003. In seguito si è trasferito in Abruzzo, a Teramo, in qualità di vice allenatore di Franco Gramenzi, in Serie A. Le prime esperienze con il ruolo di capo allenatore arrivano nelle stagioni seguenti, quando guida le formazioni di Rosignano e Oristano in Serie C1. Dal 2006 al 2008 sale nuovamente di categoria per tornare a fare il vice di Coach Gramenzi a Veroli in B1 conquistando la promozione in Legadue. Le successive tre stagioni Coach Origlio le disputa a Brindisi, nel ruolo di assistente di Coach Perdichizzi, dove conquista la storica promozione in Serie A. Dal 2011 al 2015 un nuovo sodalizio con Coach Gramenzi, stavolta a Ferentino in Serie A2. Dal 2015 ha, invece, ricoperto sempre il ruolo dicapo allenatore in Serie B Nazionale con i colori di Valmontone, Cerignola, Olimpia Matera, Sant’Antimo, Montecatini e da gennaio 2024 Bisceglie. Da sottolineare che è stato l’allenatore della Nazionale italiana maschile e femminile 3×3, alle qualificazioni per la Coppa Europa 2022 e 2023. Ha guidato le Azzurre al Torneo di Voiron e nella Women’s Series 2022, conquistando il secondo posto nella tappa di Bucarest. Nel novembre 2022, è assistente di Andrea Capobianco al raduno della Nazionale 3×3 femminile.

“Sono molto contento e stimolato da questa nuova avventura. Ringrazio la società per avermi scelto per questo nuovo capitolo da scrivere, dopo l’ultima stagione che è stata complicata e sfortunata dal punto di vista sportivo. Una ripartenza è sempre stimolante e il Commendator Benacquista e la società meritano soddisfazione per tutti gli anni che hanno portato avanti il basket a Latina. Dopo dieci anni in Serie A2, sarà importante saper approcciare al meglio, e nel modo giusto, il campionato di Serie B Nazionale, che è sicuramente molto duro. Il nostro obiettivo è quello di creare un’identità solida sia a livello umano, che tecnico, costruire una squadra con valori emotivi ed esperienza. Il nostro mantra può racchiudersi in tre parole: etica, serietà e responsabilità e sarà quello che ci spingerà a raggiungere il miglior risultato possibile con il roster che riusciremo a comporre. Entusiasmo e coraggio non mancheranno e sono il motore trainante di questa ripartenza. Desidero, infine, ringraziare pubblicamente la mia famiglia che, anche in questa occasione, ha condiviso la mia scelta professionale supportandomi con la presenza emotiva, sempre determinante”.