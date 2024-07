Basket, Agustin Caffaro è un nuovo giocatore della Benacquista

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato di aver siglato un accordo con l’atleta argentino Agustin Caffaro che è un nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.

Caffaro, centro classe 1995 di 206 cm di altezza e 99 kg di peso, è reduce dalla sua prima stagione in Italia durante la quale ha vestito la maglia della Lissone Interni Brianza Casa Basket, con cui ha disputato le il campionato di Serie B Nazionale nel girone A. Per il giocatore argentino, 12.6 punti, 6.4 rimbalzi e 1.6 assist di media nella stagione regolare.

Per Agustin si tratta della seconda esperienza in Italia, prima di approdare aLissone, infatti, è stato protagonista per diversi anni nella prima lega argentinavestendo, tra le altre, le maglie di Boca Juniors, Libertad Sunchales e San Lorenzo. Un giocatore di grande esperienza anche internazionale, ha rappresentato la selección argentina sia giovanile che senior, ottenendo anche la medaglia d’argento ai Mondiali del 2019 in Cina e l’oro a Lima in Perù, in occasione dei Giochi Panamericani, sempre nel 2019.

“Lo scorso anno a Lissone è stata la mia prima esperienza italiana, e anche europea. Non ho avuto particolare difficoltà ad adattarmi al tipo di pallacanestro che si gioca in Italia, perché non è molto diversa da quella argentina, anche se il ritmo è forse un po’ meno veloce. Parlando con il coach(Origlio, ndr) che mi ha illustrato il progetto ambizioso della società e mi ha spiegato in quale modo potrò dare il mio contributo alla squadra, non ho avuto dubbi nell’accettare la proposta di Latina. Anche quest’anno avrò tutti compagni nuovi, ho conosciuto soltanto Marco Giancarli come avversario nell’annata passata, ma sono certo che sarà un’esperienza molto bella e stimolante. La squadra che si sta costruendo, sono certo che potrà fare molto bene anche pensando all’idea di gioco dell’allenatore. Sarà un campionato bello da vedere per i tifosi, tante partite e tanta voglia di fare bene da parte di tutti”.