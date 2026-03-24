Basket, aria di vetta: il Latina ospita Chiusi per il colpaccio

Neanche il tempo di smaltire l’adrenalina per l’impresa titanica di Livorno che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è già chiamata a rimettere la canotta d’ordinanza. Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 20:30, il Palasport di Cisterna di Latina accenderà i riflettori sul recupero della 23ª giornata contro l’Umana San Giobbe Chiusi.

I nerazzurri di coach Franco Gramenzi volano sulle ali dell’entusiasmo: la vittoria al fotofinish contro la capolista Livorno non ha solo consolidato il secondo posto a quota 48 punti, ma ha segnato il decimo successo consecutivo.

Tuttavia, la sfida contro Chiusi non è una partita come le altre. C’è un conto in sospeso che risale all’11 ottobre scorso, quando i toscani si imposero per un solo punto (85-84) con la beffa del tiro della vittoria nerazzurra spentosi sul ferro allo scadere.

Se Latina corre, Chiusi non sta a guardare. La formazione di coach Zanco sta attraversando il suo miglior momento stagionale: 10° posto (28 punti), 3 vittorie consecutive e salvezza matematica ormai blindata e mirino puntato verso la zona playoff.

Con una Latina galvanizzata dal “buzzer beater” di Giombini e una Chiusi solida e in fiducia, il match di mercoledì promette scintille. La gestione delle energie fisiche dopo l’overtime di Livorno sarà cruciale, così come la capacità dei pontini di mantenere la lucidità nei momenti caldi del match per evitare un altro finale amaro come quello dell’andata.

L’appuntamento per tutti i tifosi è dunque al Palasport di Cisterna: la scalata verso la vetta passa da qui.