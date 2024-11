Basket, Benacquista chiamata all’impresa: arriva il “gigante” Roseto del pontino Zanier

La decima giornata di Serie B Nazionale vedrà la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affrontare la capolista imbattuta Liofilchem Roseto al Palasport di Cisterna domenica 10 novembre alle 18:00. Sarà una sfida speciale per il ritorno di coach Franco Gramenzi, che ha allenato Latina per otto stagioni e ora guida Roseto. Anche nel roster avversario spiccano ex nerazzurri come Andrea Pastore e Giordano Durante, oltre al giovane Alessio Zanier. La stagione è ancora lunga, con 29 partite e 58 punti in palio: ogni gara conta per restare uniti e lottare.