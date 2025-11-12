Basket, Benacquista da cardiopalma: vittoria last minute a Imola

La Benacquista Latina Basket esce vincitrice dal turno infrasettimanale ed espugna il Palaruggi di Imola all’ultimo secondo, in una vittoria da vero cardiopalma. Il finale dice 69-70, in una gara, quella dei nerazzurri, partita bene nel primo quarto, poi capovoltasi a favore dei padroni di casa tra secondo e terzo, dando vita ad una rincorsa disperata da parte degli ospiti nell’ultimo tempo. Alla fine, è tripudio nerazzurro in terra romagnola.

La cronaca

La gara inizia subito in discesa, con ben tre doppie messe a segno nei primi minuti e il libero di Cipolla, che proiettano subito gli ospiti in avanti. Poi il recupero dei biancorossi e la Benacquista ad inseguire. Il primo quarto, seppur con qualche difficoltà, si chiude nel segno di capitan Pastore sul 15-17. Poi un bel testa a testa sia nel secondo che nel terzo quarto, con Imola più scaltra nel racimolare i giusti punti nei due finali di tempo e farli suoi, per poi capitolare sotto i colpi di Baković e Gallo nell’ultimo quarto, regalando di fatto ai ragazzi di Gramenzi una vittoria importantissima per continuare il proprio percorso verso il sogno.

Un focus sulle statistiche

La squadra pontina ha saputo reagire nei momenti di difficoltà, recuperando uno svantaggio in doppia cifra grazie a una seconda parte di gara giocata con lucidità e precisione, in particolare nei tiri da due punti (66%) e nei liberi (80%), che si sono rivelati decisivi nel punteggio finale.

Nonostante la supremazia a rimbalzo degli avversari (41 contro 34), il Latina ha mostrato maggiore equilibrio e compattezza di squadra, distribuendo bene il gioco e chiudendo con 18 assist, contro i 13 dei padroni di casa. Con Baković sempre più leader tecnico-tattico di questa squadra – risultato tra i migliori con 12 punti e 5 rimbalzi – da menzionare anche l’ottima prova di Sanguinetti (11 punti a referto) e Chiti (6 punti e 3 rimbalzi), che hanno dato un contributo importante nei momenti cruciali della gara. Bene i nerazzurri anche in fase difensiva, con 5 stoppate e 9 palle recuperate, statistiche che evidenziano il percorso pontino nel tentativo di limitare l’attacco imolese nei possessi finali.

La formazione ospite ha mantenuto il sangue freddo nei minuti conclusivi, gestendo bene i falli e sfruttando al massimo le opportunità in attacco. Con questa vittoria di misura, arrivata dopo un continuo alternarsi di vantaggi (19 i cambi complessivi), i ragazzi di Gramenzi dimostrano per l’ennesima volta in stagione di saper restare concentrati e in partita fino all’ultimo, conquistando anche oggi un successo che consente di tenere vive le speranze dei supporters pontini.