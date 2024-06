Basket, Benacquista in campo per l’ottava giornata della Fase Salvezza

Nel giorno della Festa della Repubblica Italiana, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a scendere in campo per l’ottava giornata della Fase Salvezza del Campionato di Serie A2 Old Wild West. Domani, Domenica 2 giugno, alle ore 18:00, i nerazzurri affronteranno l’HDL Nardò sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina.

La squadra guidata da Coach Dalmonte, attualmente in corsa con Chiusi per assicurarsi la seconda posizione nella Fase Salvezza, giungerà a Latina con forti motivazioni e un folto gruppo di tifosi al seguito. Con Cento già matematicamente salva, Nardò punta a mantenere la permanenza nella categoria, rendendo la partita particolarmente intensa.

La Benacquista Latina Basket, da parte sua, continuerà a dimostrare grande forza di volontà, affrontando ogni avversario con determinazione e orgoglio. Nonostante le avversità incontrate durante la stagione, Capitan Parrillo e compagni sono pronti a dare il massimo in questa sfida cruciale.

Questa sarà la terza volta in stagione che Latina e Nardò si incontrano. Le due precedenti sfide, disputate in terra pugliese durante la Fase a Orologio e la gara di andata della Fase Salvezza, hanno visto l’HDL Nardò prevalere, anche se i pontini hanno sfiorato la vittoria cedendo solo nei minuti finali. Ora, finalmente, i nerazzurri avranno l’opportunità di giocare in casa, pronti a sfruttare il fattore campo e a cercare una vittoria.