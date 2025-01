Basket, Benacquista ko con la Luiss: decisivo l’ultimo quarto

Una prestazione nel complesso positiva non è bastata ai pontini per raggiungere il successo contro i romani della Luiss. La Benacquista, quasi sempre avanti nel punteggio, si fa raggiungere nell’ultima parte di gara quando una serie di triple da parte dei padroni di casa, decreta il 64-61 finale. Una sconfitta che lascia tra i pontini l’amaro in bocca, che potranno rifarsi domenica 26 gennaio: data in cui al Palasport di Cisterna arriverà la Paperdi Juvecaserta.

Dichiarazioni

Così coach Martelossi al termine della gara: “Siamo amareggiati. Più di sempre abbiamo giocato una partita importante sfiorando la vittoria. Per il nostro momento e per come l’abbiamo costruita meritavamo di più, è un colpo pesante. E’ una sconfitta che un pò ce la siamo anche cercata regalando un paio di palloni alla fine risultati decisivi.”

Tabellino

Luiss Roma: Pugliatti 10, Rocchi, Villa 2, Fallucca 7, Pasqualin 14, Jovovic 3, Ferrara 2, Cucci 16, Salvioni 10, Graziano. Coach Paccariè.

Tiri da 2 (12/40), tiri da 3 (8/24), tiri liberi (16/21)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Caffaro 8, Giancarli, Mennella 1, Baldasso 3, Merletto 10, Paci 10, Guastamacchia 8, Ambrosetti 19, Thioune 2, Tomcic. Coach Martelossi. Tiri da 2 (10/23), tiri da 3 (10/26), tiri liberi (11/15)