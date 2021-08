Basket, Benacquista Latina:  arriva lo statunitense Terry Henderson Jr

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia ufficialmente l’accordo annuale con l’atleta statunitense Terry Henderson Jr., che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Henderson, guardia, classe 1994 per 196 cm di altezza e 86 kg di peso, è il giocatore straniero che completa il team latinense per questa stagione ed è alla sua seconda esperienza nel nostro Paese.

Terry aveva, infatti, militato nella Scaligera Verona (che sarà l’avversario dei nerazzurri nella partita di esordio della regular season al via il prossimo 3 ottobre) nella prima parte della stagione 2018/19 proprio nel campionato di Serie A2 (a febbraio del 2019 aveva poi firmato con Greensboro Swarm con cui ha giocato 10 gare in quintetto base nella NBA G League).

Henderson tornerà quindi a disputare il campionato di Serie A2, stavolta vestendo la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket spinto da forti motivazioni e stimoli importanti:

“Quando una squadra crede in te e crede che tu possa essere quel tassello mancante per avere una stagione speciale, è stato allora che ho deciso che Latina sarebbe stata adatta a me. Ho parlato con l’allenatore, è ambizioso e pronto a disputare un anno speciale, e anche io”.