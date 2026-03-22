Basket, Benacquista strepitosa: a Livorno finisce 85-87 in casa della capolista

Un finale bel-lis-si-mo quello del PalaMacchia di Livorno. La Benacquista Latina Basket si impone sul parquet dei primi in classifica e si avvicina, con passo deciso, alle prime posizioni. Punto per punto, pallone dopo pallone: una gara con innumerevoli scambi nel punteggio, tra le migliori dell’attuale stagione di Serie B Nazionale.
La cronaca
Livorno inizia rispettando i favori del pronostico: chiude il primo quarto avanti di 12 punti sull’avversario (27-15). Un parziale dominato, con la Benacquista che si trova immediatamente a dover rincorrere. Lo farà bene nei secondi 15′ di partita, con una rimonta che comincia a prendere sempre più piede. Dal terzo quarto in poi, si vive sul filo dell’equilibrio. Si lotta su ogni pallone, avanti prima l’una poi l’altra, in un finale stratosferico, che tocca il suo apice nel quarto quarto quando, Chiti, a 26 secondi dalla fine, regala il pari che significa solo una cosa: OVERTIME. Il finale è tutto da vivere, con un Brian Sacchetti in grande spolvero, che sigla 7 degli ultimi 13 punti del Latina, in una gara che lo vede ampiamente protagonista – 19 i punti a referto.
Finisce così, 85-87 per gli ospiti, che battono la capolista e si siedono, con un match in meno, al secondo posto in classifica, davanti a Virtus Roma e Juvecaserta.