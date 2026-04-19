Basket, Casoria per ripartire: Latina sugli scudi per l’ultima trasferta stagionale

Tre sconfitte non cancellano ciò che di buono è riuscito a metter su il Latina Basket, in una stagione che doveva sapere – e così è stato – di ripartenza. Oltre le aspettative per certi punti di vista, sulle spalle dei grandi volti noti e di giovani vogliosi di imporsi. Casoria deve sapere di ripartenza in vista dei play-off, ormai cosa certa vista la distanza in classifica di Imola (settima, prima delle “escluse” dall’accesso diretto alle fasi finali della competizione), che siede a 38 punti.

Nel posticipo di domani sera, alle 20:30, gli uomini di coach Gramenzi calceranno il parquet del PalaDennerlein per affrontare i padroni di casa della Malvin PSA Casoria, prima di chiudere il proprio cammino con la gara casalinga contro Faenza.

La sfida si presenta impegnativa: la PSA, con 34 punti in classifica, è pienamente in corsa per un posto nei play-in e sta attraversando un buon momento di forma. Nella gara di andata, disputata lo scorso 19 ottobre, fu però la squadra del capoluogo pontino a imporsi con il punteggio di 73-57, nonostante la grande assenza di Brian Sacchetti.

Quella di lunedì sarà la terza partita nell’arco di una settimana, un banco di prova importante anche in ottica playoff, dove i ritmi serrati rappresentano la norma. Capitan Pastore e compagni sono chiamati a ritrovare energie e brillantezza per provare a migliorare il proprio piazzamento in classifica e, soprattutto, per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla fase più affascinante della stagione: la post season.