Basket City: tra sport e divertimento conclusa la festa del minibasket

Grande successo per la giornata conclusiva del Trofeo “Basket City”, presso il Centro Sportivo le Prate, la festa del Mini Basket organizzata dalla FIP Lazio.

Il team della Basket Bee Sermoneta è stato scelto delegato federale provinciale per il Mini Basket, Piero Baglio, per ospitare questo importante evento che ha coinvolto molte società sportive della nostra provincia.

Una mattinata di sport e divertimento che ha inorgoglito tutto l’ambiente di Sermoneta presente con l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco Pina Giovannoli, che ha avuto parole di elogio per l’organizzazione e la perfetta riuscita dell’evento, dall’assessore allo sport Giuseppe Corelli e dal presidente del consiglio comunale Antonio Di Lenola.

Grande soddisfazione del delegato della federazione Baglio per la grande adesione riscontrato da parte di tutte le società invitate all’evento, con una sottolineatura particolare per i numerosi genitori e familiari presenti, fondamentali verso i propri ragazzi, nel processo di avvicinamento e crescita verso questo sport.

A tutti i bambini partecipanti, è stata donata al termine, una bellissima medaglia ricordo dell’evento.

Durante la mattinata è stata forte la partecipazione di tutti i presenti, al progetto di solidarietà “Wish Star“, proposto da Make a Wish Italia, con la quale da anni il Basket Bee Sermoneta, collabora per realizzare il sogno di un bambino affetto da gravi malattie.

Appuntamento rinviato per il prossimo fine settimana con la società gialloblù che dal 19 al 21 Dicembre, ha organizzato presso il Palaleprate il ‘Torneo di Natale’ per la categoria Aquilotti, classico appuntamento di fine anno, con il binomio sport e solidarietà ancora una volta protagonisti in campo.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti