Basket, con la capolista Roseto non basta una grande Benacquista

Non basta una gara fatta di lotta e sacrificio alla Benacquista Latina Basket. I pontini, in scena sul parquet del Palasport di Cisterna, devono arrendersi alla capolista Liofilchem Roseto. Una sfida approcciata bene fin da subito da parte degli uomini guidati da coach Origlio. I nerazzurri hanno ben figurato, giocando punto a punto con una squadra forte come Roseto.

Il risultato finale (81-86) non ha sorriso alla Benacquista, ma lascia sicuramente sperare per quelle che saranno le prossime gare, soprattutto per la grande determinazione fatta vedere dal roster pontino. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 13 novembre alle ore 21:00 al PalaTenda, dove i nerazzurri sfideranno i padroni di casa la Solbat Golfo Piombino, in occasione dell’undicesima giornata della regular season.