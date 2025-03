Basket, cuore Benacquista Latina ma non basta: pontini battuti a Montecatini

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha sfiorato l’impresa sul parquet della T Tecnica Gema Montecatini, lottando con grinta e determinazione contro una delle squadre più forti del campionato. I nerazzurri hanno tenuto testa ai toscani per tutta la gara, conducendo il match per larghi tratti e restando in equilibrio fino agli ultimi istanti, ma alla fine la maggiore esperienza dei padroni di casa ha fatto la differenza, consegnando loro la vittoria per 83-78.

Partenza brillante per Latina, che con un ottimo approccio ha chiuso il primo quarto avanti 25-17, sfruttando la vena realizzativa di Andrea Rossi e Bechi. Montecatini, però, ha reagito nel secondo periodo, alzando l’intensità difensiva e affidandosi ai canestri di Toscano e Chiarini, andando all’intervallo lungo sul 41-41.

Nella ripresa, la sfida è rimasta in bilico, con la Benacquista sempre attenta a rispondere ai tentativi di allungo avversari. Thioune ha dato solidità sotto canestro, mentre Rossi e Mennella hanno trovato punti preziosi per mantenere viva la speranza fino all’ultimo. Nel finale, però, Montecatini ha sfruttato il fattore campo e l’esperienza di Passoni e Chiarini per chiudere la gara a proprio favore.

Nonostante la sconfitta, la prestazione dei pontini lascia segnali positivi in vista del prossimo impegno: sabato 8 marzo alle 20:45, la Benacquista affronterà la BPC Virtus Cassino al PalaBorrelli di Scauri per la trentaduesima giornata della regular season, prima della sosta per la Finale di Coppa Italia.