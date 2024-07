Basket, Djordje Tomcic è un nuovo giocatore della Benacquista

Djordje Tomcic è un nuovo giocatore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Ad annunciarlo sui propri canali ufficiali proprio la società pontina, che ha ufficializzato l’arrivo dell’atleta serbo. Ala/Centro classe 2001 di 205 cm di altezza e 100 kg di peso, Tomcic è reduce da una stagione in Serie B Interregionale con la Corato Basket dove ha realizzato in media 17,6 punti, fissando a 37 punti il suo miglior risultato stagionale.

Djordje, serbo di formazione italiana, inizia a giocare a basket a 12 anni col Vrbas e nel 2017 approda nel settore giovanile della VIS Ferrara 2008 dove, nei tre anni in cui rimane, è protagonista giocando ad alti livelli. A 18 anni esordisce con il Basket Cecina arrivando a una permanenza sul parquet di 10 minuti di media. L’anno successivo l’esperienza a Catanzaro (Serie B) e dopo un solo anno il trasferimento a Olginate, poi in rapida sequenza Tigers Romagna e Vicenza, dove arriva solo negli ultimi sei mesi, ma contribuisce in modo rilevante alla promozione in B Nazionale della compagine veneta, prima della chiamata ricevuta dal Basket Corato per la stagione 2023/24.

“Sono molto contento di arrivare a Latina, me ne hanno parlato molto bene, sia della città, che della società. Conosco solo di nome i miei nuovi compagni di squadra, tranne alcuni che mi è capitato di affrontare come avversari, ma sono convinto che siamo un bel gruppo, un giusto mix di esperienza e gioventù. Ho parlato con Coach Origlio e le sue idee su quale potrà essere il mio contributo per la squadra, e su come il mio ruolo potrà essere impiegato nel gruppo, mi sono piaciute molto. Non c’è dubbio che il nostro girone sarà molto forte e difficile, ma non siamo preoccupati, anzi siamo tutti molto carichi e pronti a dire la nostra in un campionato il cui livello è sicuramente alto”.