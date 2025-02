Basket, gara al cardiopalma tra Benacquista Latina e Virtus Roma: finisce 70-76 per gli ospiti

Un match in forte equilibrio quello giocatosi questa sera a Ferentino tra Benacquista Latina Basket e Virtus Roma, che ha visto primeggiare gli ospiti solo per una manciata di punti. La prima lontano da casa non finisce come da previsioni per gli uomini di Martelossi, che possono comunque essere soddisfatti dell’approccio alla gara.

Il Latina era partito alla grande nel primo quarto, imponendosi per 11-8 dopo appena cinque minuti. Da lì in poi, la gara si fa in salita per i nerazzurri, che non mollano e riescono a tenere testa per tutti e quattro i quarti ad una composta Virtus che, anche grazie ad uno straripante Rodriguez, autore di 16 punti, avrà poi la meglio a fine match. Per la squadra di casa si sono distinti i soliti Baldasso e Rossi, autori rispettivamente di 17 e 16 punti, che hanno consentito a Martelossi & Co. di rimanere appigliati fino all’ultimo alla Virtus.

Con la Roma sempre più in volata per le prime posizioni della classifica, il Latina deve ora sperare nel capitombolo delle dirette rivali per evitare i sempre più probabili play-out, con lo spauracchio retrocessione diretta sempre più incombente.