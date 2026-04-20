Basket: grande successo per la IV edizione del torneo “TOGETHER”

Non è stato solo un weekend di palla a spicchi, ma una vera celebrazione della gioventù e dello sport sano. Si è conclusa tra gli applausi e una partecipazione vibrante la quarta edizione del Torneo “TOGETHER”, l’appuntamento ormai fisso nel calendario cestistico pontino organizzato dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

L’evento ha goduto ancora una volta del prestigioso patrocinio del Panathlon Club Latina, storico alleato della società nerazzurra. La sinergia tra le due realtà sottolinea l’obiettivo principale della manifestazione: promuovere i valori del fair play e dell’impegno sociale, trasformando il parquet in una scuola di vita.

Il torneo ha visto sfidarsi sei agguerrite formazioni della categoria Under 17, che per tre giorni hanno dato vita a match intensi e spettacolari: Latina Basket, Basket Bee Sermoneta, Tam Tam Basketball, Olimpia Roma, Academy Terracina e Cestistica Campobasso.

Il Torneo “TOGETHER” ha saputo andare oltre il semplice risultato sportivo, mettendo al centro i valori più autentici dello sport: rispetto, amicizia, inclusione e crescita personale.