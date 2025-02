Basket, grinta Benacquista ma non basta: Sant’Antimo passa 66-60

Latina lotta fino all’ultimo possesso, ma torna a casa con un’altra sconfitta. A Sant’Antimo, la Benacquista Assicurazioni gioca una gara intensa e combattuta, restando in partita fino ai minuti finali, quando i padroni di casa piazzano il colpo decisivo e chiudono sul 66-60. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, perché i nerazzurri hanno avuto più di un’occasione per portarla a casa, ma nei momenti chiave è mancato quel pizzico di lucidità necessario per fare la differenza.

Il match è stato caratterizzato da ritmi bassi e percentuali al tiro poco brillanti. Il primo quarto si è chiuso con un modesto 13-10 per Sant’Antimo, segnale di una partita molto tattica e giocata soprattutto sulle difese. Latina ha provato a restare incollata alla gara affidandosi al contributo di più giocatori, con Mennella particolarmente ispirato. Il primo strappo lo ha dato la squadra di casa prima dell’intervallo lungo, chiudendo sul 34-29.

Al rientro dagli spogliatoi, Latina ha avuto la forza di rimanere in scia, trascinata ancora una volta da Mennella e da Baldasso. Il terzo periodo è stato uno dei più convincenti della stagione per i nerazzurri, che hanno dato la sensazione di potersela giocare fino alla fine. Ma negli ultimi minuti Sant’Antimo ha trovato il break decisivo, sfruttando qualche errore di troppo della Benacquista per allungare e proteggere il vantaggio fino alla sirena finale.

Il 66-60 non cambia la classifica di Latina, che incassa la ventesima sconfitta in campionato. Ma, a differenza di altre occasioni, stavolta i nerazzurri hanno dimostrato di poter giocare alla pari con una squadra di livello. Resta il rammarico per un’occasione sprecata, ma anche la consapevolezza che con una maggiore attenzione nei momenti chiave, i risultati potrebbero essere diversi.