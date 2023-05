Basket, i ragazzi di InTeam Latina trionfano alle finali di Special Olympics

Un nuovo grande risultato per i ragazzi della società pontina InTeam Latina Basket, a solo un mese dal successo ai campionati interregionali (Campania-Lazio) di Pallacanestro – C21 i cestisti della InTeam Latina hanno sfoggiato ancora una volta una prestigiosa prestazione, salendo nuovamente sul gradino più alto del podio alle finali nazionali di Special Olympics – zona Centro Sud Italia in Sant’eramo in Colle (BA).

Il Campionato di Pallacanestro Inclusiva svoltosi nel weekend del 13 e 14 maggio ha visto atleti con disabilità cognitiva e relazionale giocare unitamente ad atleti “partner” normodotati a cui vi hanno preso parte sei squadre: InTeam Latina, Castelli Insieme, Andromeda Reggio Calabria, Orizzonte Gela, Smit White Roma e IIS Di Poppa Rozzi. La società InTeam Latina ha avuto la meglio sulle compagini Andromeda Reggio Calabria, Castelli Insieme e Smit White, salendo quindi sul gradino più alto del podio.

La InTeam Latina accompagnata dal Presidente Alessia Montemurro, dal Vice Presidente e allenatrice Valentina Ruggieri, dall’educatrice Valentina Marcoccio, da Silvia Papi e da Luca Frateloreto, è scesa in campo con gli atleti: Valeria Squerzanti, Aisha Burchielli Valerio Catoia, Alessandro Vitolo, Valentino Balzamo, Francesco Sambucci, Manuel Di Mezza, Andrea Durigon, Giulio Tarricone, Filippo Magli, Andrea Di Gloria, Luigi Falconi E Marco Ascari.

Il secondo successo consecutivo ottenuto dalla società pontina in un campionato di rilevante importanza è il coronamento di un impegno assiduo e costante dei ragazzi pontini impegnati negli allenamenti 4 giorni a settimana sacrificando a volte anche la domenica con allenamenti di oltre un’ora a seduta.

Grande la soddisfazione dell’allenatrice e dello staff presente, i quali hanno sottolineato soprattutto i progressi ottenuti sul campo in pochi mesi.