Basket, il pontino Maikcol Perez vola in America: giocherà per la Baylor University

L’aveva promesso a tutti, alla gente accorsa per vederlo ospite d’onore del BIP (Basket in Piazza), e ai microfoni di LatinaCorriere la scorsa estate: il suo obiettivo era quello di volare verso l’America. Detto? Fatto, a breve.

Maikcol Perez, giovane stella del basket italiano, ce l’ha fatta: giocherà in NCAA con i Baylor Bears, selezione di giovani cestisti della Baylor University, dopo aver vinto, da protagonista, lo scudetto U17 con il Bassano.

“Oggi voglio annunciare a tutti il passo più grande della mia vita – ha detto con orgoglio Maikcol. – Voglio ringraziare innanzitutto la mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Poi voglio ringraziare la famiglia Orange e il mio agente che mi ha aiutato a superare tutto questo e poi tutti i miei amici che mi hanno sostenuto in questi anni. Grazie al Signore per tutto ciò che mi ha concesso e mi concederà in futuro, ora è il momento di fare le cose per bene e scrivere la storia”.

Nella sua testa c’è sicuramente la voglia di cimentarsi in questa nuova sfida a stelle e strisce ma, il pensiero, non può non andare a quello che potrebbe succedere di qui ad un anno, quando Maikcol potrebbe addirittura far parte del prossimo draft NBA. Intanto, è già un record: Maikcol è il primo figlio di questa città a raggiungere il sogno americano.

Per ora appunto, un sogno, ma un domani sarà lui a rispondere, magari annoverandosi come un altro, l’ennesimo, talento italiano ad arrivare a calcare i migliori parquet della National Basketball Association. L’obiettivo? Pareggiare Marco Belinelli, essere il secondo italiano di sempre a vincere un anello.

Latina, è con Maikcol Perez.