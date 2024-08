Basket in Carrozzina, il pontino Gabotti a Reggio Calabria

Matteo Gabotti, giovane promessa pontina del basket in carrozzina, giocherà con Reggio BiC. Nato nel 2002 a Latina, Gabotti arriva dalla squadra “Giovani e Tenaci”, con cui ha ottenuto significativi successi. Tra questi, spicca la vittoria nel Campionato giovanile U22 FIPIC del 2022, dove ha alzato il trofeo da capitano.

Nella stagione 2022/23, Gabotti ha contribuito alla promozione in Serie A della sua ex squadra, vivendo l’esperienza della massima serie da protagonista. Con la Reggio BiC, indosserà il numero quattordici, puntando a crescere ulteriormente e a sviluppare il suo potenziale.

Con un punteggio di classificazione di 2.5, Matteo Gabotti è impaziente di iniziare la nuova avventura e ha espresso gratitudine verso la società e i dirigenti. Ha dichiarato: “Sono davvero ansioso di iniziare il campionato e ringrazio di cuore la società, il Coach Antonio Cugliandro e la Presidente Ilaria D’Anna per la fiducia data e poter intraprendere questo nuovo viaggio nella massima serie in cui darò il massimo. Suderò per questa maglia insieme a tutta la squadra con cui spero di creare un bel rapporto, oltre che di imparare molto da ognuno di loro”.

Con l’entusiasmo e la determinazione che lo contraddistinguono, Gabotti si appresta a vivere una stagione importante, durante la quale aspira a crescere professionalmente e a contribuire ai successi della Reggio BiC.