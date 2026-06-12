Basket in Piazza 2026, il calendario. Presentazione al Circolo Cittadino

Venerdì 19 giugno, ore 11, presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina, ci sarà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Torneo “Città di Latina – Basket in Piazza”, Trofeo Terna, Memorial “Emmanuel Miraglia”. Verrà illustrato il programma della kermesse di pallacanestro organizzata dall’associazione Amici del Basket, con il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Latina, egida FIP Lazio e Opes Comitato Provinciale di Latina. Manifestazione nell’ambito della quale sono in calendario altri eventi sportivi, fino ai primi di agosto. In conferenza saranno presenti tutti gli organizzatori.

CALENDARIO

Varato intanto il calendario del BIP, dal 29 giugno al 25 luglio nell’arena di Piazza del Popolo. Start alle 19.30 per gli Junior, 21.30 per i Senior. Categorie divise nei gironi A e B. Giornate di sosta durante la fase di qualificazione a gironi il 3, 8, 12 e 15 luglio.

Quarti di finale nelle giornate dal 16 al 19 luglio. Altra sosta il 20 luglio, poi le semifinali il 21 e 22 luglio. Il 23 ultima giornata di sosta, in attesa delle finali del 24 luglio (Junior) e 25 luglio (Senior).

Dopo la cerimonia di inaugurazione il 29 giugno subito protagoniste nella sfida Junior Never Stop e Chirizzi Macchine Edili, mentre a seguire nei Senior se la vedranno TuriRizzo e Monium. Il 30 giugno giocheranno i detentori dei titoli: negli Junior New Age Erborist affronta Remoin e nei Senior Isolpontinia (roster ex 3E Geco) se la vedrà con Fisiocare Fisioterapia e Osteopatia.

La prima giornata si completa tra il 1° luglio (Junior Cosmari – Bodema, Senior B-Four Beer – Pasta La Forza) e il 2 luglio (Junior Globaltel – B-Four Beer, Senior Carrozzeria Falcone – GM Assicurazioni).