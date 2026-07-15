Basket in Piazza, al via domani i quarti di finale

Bella e intensa come la prima giornata, anche l’ultima della fase a gironi a regalare emozioni a non finire sul parquet della Gelit BIP Arena, teatro della terza edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Gli ultimi match in calendario erano determinanti per definire gli abbinamenti dei Quarti di finale al via da giovedì 16 luglio. Vittorie negli Junior di GlobalTel su Remoin (98-67) e di IsolPontinia su Carrozzeria Falcone (82-74) negli Senior. Qui, Girone B, situazione paradossale con l’arrivo a partito di tre squadre. Decisiva la differenza canestri, che ha sancito il secondo posto di Carrozzeria Falcone (+27), il terzo di IsolPontinia (+4) e il quarto di MG Assicurazioni (-31). Di quesito calendario e incontri scaturiti dalle combinazioni 1a A vs 4a B, 2a A vs 3a B, 3a A vs 2a B, 4a A vs 1a B.

Programma Quarti di finale

16.07 Junior h. 19.30 Never Stops – B-Four Beer

16.07 Senior h. 21.30 Pasta La Forza – MG Assicurazioni

17.07 Junior h. 19.30 Bodema -Remoin

17.07 Senior h. 19.30 TuriRizzo – Isolpontinia

18.07 Junior h. 19.30 Cosmari – GlobalTel

18.07 Senior h. 21.30 Monium – Carrozzeria Falcone

19.07 Junior h. 19.30 Chirizzi – New Age Erborist

19.07 Senior h. 21.30 B-Four Beer – FisioCare Fisioterapia e Ostepatia

Le gare di ieri

IsolPontinia-Carrozzeria Falcone 82-74 (26-27; 22-23; 16-12; 19-12)

Isol Pontinia: Macera 14, Scampone 15, Valente 10, Corona, Vecchio, Saccoccio 7, Asabella 3, Di Biase 12, Di Vito 3, Picarazzi 6, Asia Salvucci, Gaia Salvucci 4, Petrillo, Silvestri 8. Coach Polidori

Carrozzeria Falcone: Sorge 14, Carnevale 14, Nardi 9, Guratti, Diglio 8, Nardin 6, Donato 9, Cucchiaro, Bagni, Falcone, Patriarca 11, Rizzi 3. Coach Tei-Lombardi

Arbitri: Tortorici-Carotenuto

Ufficiali: Masci-Coluzzi

L’avvio è tutto di Carrozzeria Falcone, che attacca con grande efficacia e si dimostra praticamente chirurgica sotto canestro. IsolPontinia fatica a trovare continuità, almeno fino a quando Macera e Scampone realizzano due triple consecutive che rimettono immediatamente in carreggiata la formazione di coach Polidori. L’ingresso di Silvestri cambia ulteriormente l’inerzia della gara: la “lady” firma una tripla e completa un gioco da tre punti che vale il sorpasso. Carrozzeria Falcone, però, replica senza scomporsi. A rispondere è l’altra protagonista al femminile, Patriarca, che con 9 punti trascina i suoi fino al 27-26 con cui si chiude il primo quarto. Nel secondo periodo IsolPontinia torna a spingere con decisione. Scampone continua a dominare nel pitturato, mentre le triple di Saccoccio e Asabella valgono un nuovo vantaggio per gli arancioni. Carrozzeria Falcone, tuttavia, resta lucida, limita gli errori e aumenta le proprie percentuali al tiro. Grazie a un attacco più efficace, la squadra guidata dal duo Tei-Lombardi riesce a rimettere la testa avanti, arrivando all’intervallo lungo sul 50-48. L’equilibrio prosegue anche nel terzo quarto, ma è IsolPontinia a cambiare nuovamente marcia. Carrozzeria Falcone paga qualche disattenzione di troppo e spreca diversi possessi nelle fasi iniziali del periodo, consentendo agli avversari di rientrare e completare il sorpasso. Le due squadre rispondono colpo su colpo, ma è IsolPontinia a chiudere meglio la frazione, trovando il canestro che vale il 62-60. Negli ultimi dieci minuti la formazione di coach Polidori prende definitivamente in mano l’incontro. La fisicità di Valente sotto canestro e l’ottima mira di De Biase permettono agli arancioni di costruire un vantaggio in doppia cifra già nella prima parte del quarto. Carrozzeria Falcone prova a rientrare nel finale, ma Isol Pontinia gestisce con maturità il margine accumulato e porta a casa il successo con il punteggio di 82-74.

Remoin-Global Tel 67-98 (21-28; 16-23; 14-20; 16-27)

Remoin: Pieralisi 7, Buonocore 7, Politi 14, Giambra 14, Cerini 8, Mingoia 5, Graziano 5, Longobardi 5, Bordignon 2, Aquino, Solari. Coach Ferrante

Global Tel: N. Tosolini 10, Ravieli 9, Mascetti 6, Mastrodomenico 29, Mastrobattista 2, Panella 14, Nardoni, Ga. Sparagna, De Petris, Bottan 10, Cassandra, Cardone 6, Amato 6, Bortoletto 6. Coach D. Tosolini- Gio. Sparagna

Arbitri: Giuseppantonio Treglia-Giovanni Maria Treglia

Ufficiali: Masci-Coluzzi

Ad inizio gara l’approccio migliore è quello della formazione in verde guidata da coach Ferrante, che trova in Pieralisi un punto di riferimento nel pitturato. GlobalTel, però, risponde immediatamente e si affida a un Mastrodomenico incontenibile, autore di 12 punti nel solo primo quarto, per prendere in mano la partita. I ragazzi del duo Tosolini-Sparagna aumentano progressivamente il ritmo e chiudono la prima frazione avanti 28-21. Nel secondo quarto Remoin prova ad alzare l’intensità per ricucire lo svantaggio, ma GlobalTel si conferma solidissima su entrambe le metacampo. La difesa limita le iniziative degli avversari, mentre in attacco Mastrodomenico continua a guidare i suoi con continuità. Sul fronte Remoin, invece, aumentano gli errori e i possessi sprecati, soprattutto nella parte conclusiva del periodo. All’intervallo il vantaggio di Global Tel è di 14 lunghezze sul 51-37.Anche nel terzo quarto Remoin prova a rientrare in partita. Il quintetto di coach Ferrante cerca con maggiore insistenza la via del canestro e si affida soprattutto alle iniziative di Politi, il più determinato nel tentativo di mettere in difficoltà la difesa avversaria. GlobalTel, tuttavia, non perde lucidità: continua a spingere in transizione e mantiene saldamente il controllo dell’incontro, allungando ulteriormente fino al 71-51. Negli ultimi dieci minuti la formazione in canotta rossa gestisce senza particolari affanni il margine accumulato. Remoin non riesce a riaprire la gara e GlobalTel continua a trovare con regolarità la via del canestro, ampliando il divario fino al definitivo 98-67.