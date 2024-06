Basket in Piazza, ci sarà anche il ministro Abodi a Latina

Sarà il Ministro dello Sport Andrea Abodi a tagliare il nastro e a dare il via il primo luglio alla primissima edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. La notizia è arrivata questa mattina, nel corso della conferenza stampa di sorteggio e presentazione dei gironi, presso la sala lettura del Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, direttamente da Massimo Passamonti presidente dell’associazione organizzatrice Gli Amici del Basket.

Per tre settimane, dal 1° al 21 luglio, dalle ore 19 in poi, doppio torneo Junior e Senior in Piazza del Popolo, nell’area allestita davanti all’Intendenza di Finanza. Un totale di 40 partite. Il programma prevede ogni sera alle 19 una gara Junior e a seguire, alle 21 una gara Senior.

“Prima che come assessore, sono contento da cittadino per questo torneo, per il quale ho avvertito molta curiosità e attesa in città” ha dichiarato l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato.

Intorno al campo verrà allestito un vero e proprio villaggio sportivo, costituito da una tribuna da 200 posti, altri due campi di minibasket per il divertimento dei più piccoli e aree ristoro. Una piazza che si riempie di contenuti, puntando all’aggregazione sportiva e sociale.

Torneo della Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentata dal delegato provinciale Luca Rizzi, anche delegato tecnico del I Trofeo “Città di Latina”, che ha seguito le operazioni di sorteggio. Roster da 14 tra giocatori e giocatrici, divisi in tre fasce, rispettando in proporzione rango degli atleti, parità di genere e fasce di età.

Partendo dagli Junior squadre divise in fascia verde (5 giocatori U15 e U15 del 2009-2010), fascia gialla (U13 ed Esordienti 2011-2012) e fascia rossa (4 giocatrici 2009-2012).

In ogni quarto le fasce verde-gialla-rossa dovranno essere rappresentate in proporzione dal seguente numero di atleti/atlete: primo quarto 2-2-1, secondo quarto 2-1-2, terzo quarto 2-1-2, terzo quarto 1-3-1, quarto quarto 3-1-1.

Prima fase a girone unico da sei all’italiana. Partecipano GC Insurance (maglia bianca), GlobalTel (maglia blu), Le Pulcine (maglia nera), Basket del Golfo (maglia gialla), Istituto Steve Job / Power Unit (maglia azzurra), Goonies (maglia verde). Al termine della gara abbinamenti di semifinale 1a – 4a e 2a – 3a. Dopo le semifinali verranno disputato in ordine finale 5°- 6° posto, 3°- 4° posto e 1° – 2° posto. In totale 20 partite.

Roster Senior, ripartizione di 14 giocatori/giocatici. Sono 5 i giocatori nella fascia verde professionistica (A1, A2, B, B Inter, 19 Ecc e 17 Ecc), 5 giocatori nella gialla regionale (D1, D2, D3, 19 Gold e Silver oltre a non tesserati ed ex giocatori) e 4 giocatrici di fascia rossa senza vincoli di categoria.

In base al sorteggio, le otto squadre Senior sono state divise in due gironi da quattro.

GIRONE A

Generali Assicurazioni (maglia rossa), Turi Rizzo (maglia verde), Onoranze Funebri La Riviera (maglia azzurra), Carrozzerria Falcone (maglia arancione)

GIRONE B

Finocchiaro Promotore Finanziaro (maglia gialla), Farmacia Isonzo (maglia bianca), Inlingua Latina (maglia nera), Benacquista Assicurazioni (maglia blu).

Al termine dei due gironi al via i quarti di finale con gli abbinamenti incrociati tra le squadre dei due gironi: 1a gir. A – 4 gir. B, 2a gir. A – 3a gir. B, 3a gir. A – 2a gir. B, 4a gir. A – 1° gir. B.

A seguire le semifinali evitando l’incrocio tra le prime due di ogni girone, che potrebbero ritrovarsi di fronte solo in finale. In questa categoria si disputeranno esclusivamente le finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto.

Totale altre 20 partite.