Basket in Piazza, è tempo di finali: Latina pronta a vivere il weekend delle regine

Saranno due giorni di basket vero quelli che attendono la BIP Arena, con le finali della seconda edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza pronte a regalare emozioni tra sorpassi e triple all’ultimo secondo.

La giornata di oggi è dedicata agli Junior, con GlobalTel e Virtus Aprilia che si giocheranno il terzo posto alle 19, seguite alle 21 dalla finalissima tra Ultrasolar e New Age Erborist, dopo due semifinali ricche di ritmo e ribaltamenti. I ragazzi di Ultrasolar, trascinati da Paradiso, hanno superato GlobalTel 92-86, mentre New Age Erborist ha controllato la gara contro Virtus Aprilia chiudendo 90-75 grazie a un’ottima prestazione di Troiso e Mascetti.

Domani spazio ai Senior, dove Benacquista e Farmacia Isonzo apriranno la serata alle 19 per la finale 3°/4° posto, prima della grande sfida delle 21 tra Carrozzeria Falcone e 3E Geco, che promette scintille dopo le prestazioni solide in semifinale. Carrozzeria Falcone ha eliminato i campioni in carica di Benacquista 80-69 grazie a un ispirato Sorge, mentre 3E Geco ha resistito al ritorno rabbioso di Farmacia Isonzo (83-77) con Di Biase e Saccoccio sugli scudi.

Non mancheranno le premiazioni di squadra e individuali, con premi fair play, miglior giocatore e giocatrice, e l’MVP della finale Senior. Spazio anche al Frappa Contest, con le sfide da tre punti che hanno già infiammato gli intervalli delle semifinali e vedranno protagonisti i mini team vincenti.

Per Latina e per la piazza, sarà un fine settimana di basket autentico: partite combattute, sorrisi, mani alzate al cielo e quell’energia che solo le sfide all’aperto sanno regalare. Il Trofeo Città di Latina è pronto a scoprire i suoi nuovi campioni.