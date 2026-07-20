Basket in Piazza, è tempo di semifinali

La penultima domenica del BIP 2026 si è portata dietro anche la coda dei quarti di finale, dove New Age Erborist (Junior) ha stravinto su Chirizzi Macchine Edili, mentre FisioCare Fisioterapia e Osteopatia. Completati così gli accoppiamenti delle semifinali, così programmate da calendario: martedì 21 luglio Never Stops – GlobalTel (Junior ore 19.30) e Pasta La Forza – Monium (Senior ore 21.30); mercoledì 22 luglio Remoin – New Age Erborist (Junior ore 19.30) e TuriRizzo – (Senior ore 21.30).

Dalle semifinali andrà in scena il BIP Frappa Contest, la spettacolare gara del tiro da tre durante l’intervallo lungo. Per ogni squadra al tiro tre giocatori, uno per fascia (verde, gialla, rossa). Un pallone a testa e recupero autonomo per i terzetti, che avranno un minuto di tempo a disposizione. Vincerà la squadra, che avrà realizzato più canestri, conquistando il pass per il Frappa Contest delle Finali. In quanto appendice del match, anche il Frappa Contest sarà valutato dagli arbitri della FIP.

Chirizzi-New Age Erborist 39-106 (10-23; 7-30; 9-25; 13-28)

Chirizzi: Andriollo 8, Bortoletto 5, Tosatti, Boscaro, Di Marco 5, Mastronardi 4, Zampieri, Tosatti 6, Fantin, Vani 5, Giovannelli 4. Coach Tosatti

New Age Erborist: Colarullo 14, Troiso 21, Dvornic 12, Cenci 3, Valentino Nkemdirim 16, Scarnicchia 18, Marrelli, Carboni 6, Valerio Nkemdirim 2, Piarulli 2, Brombin 4, Turato 4, Evangelista 4. Coach Polidori

Arbitri: Alfano-Cesarano

Ufficiali: Rustemi-Caporossi

Fin dalla palla a due, i ragazzi guidati oggi da coach Polidori mettono in chiaro le cose, mostrando subito la caratura e l’intensità delle grandi occasioni. Dall’altro lato, Chirizzi sbatte continuamente contro il muro difensivo avversario, faticando a trovare contromisure. Il primo quarto si chiude già con un divario importante: 23-10.

Nel secondo periodo la musica non cambia. I campioni in carica non accennano a mollare la presa, mentre Chirizzi si ferma sui ferri della Gelit Bip Arena, maturano percentuali al tiro decisamente basse. La New Age, invece, gioca sul velluto: sale in cattedra un super Troiso, letteralmente dominante sotto le plance e padrone assoluto dell’area colorata. All’intervallo lungo il tabellone recita un impietoso 53-17.

Il copione resta identico anche nella terza frazione di gioco. I ragazzi in maglia orange continuano a dettare i ritmi, controllando il match su entrambi i lati del campo e tarpando le ali a qualsiasi tentativo di reazione avversaria.

L’ultimo quarto diventa così una pura formalità. Regolare amministrazione per coach Polidori e i suoi, utili a gestire le energie e a sigillare una vittoria mai messa in discussione fino al finale.

SEMIFINALI

martedì 21 luglio

h 19.30 Never Stops – GlobalTel Junior

h 21.30 Pasta La Forza – Monium

mercoledì 22 luglio

h 19.30 Remoin – New Age Erborist

h 21.30 TuriRizzo – FisioCare oppure B-Four Beer