Basket in Piazza, Farmacia Isonzo batte Finocchiaro, oggi sfida Falcone vs La Riviera

Archiviata anche la seconda giornata del I Trofeo Città di Latina – Basket In Piazza, con la consueta formula di due gare a serata, una Junior ed una Senior. Negli Junior vittoria de Le Pulcine su Ist. Steve Jobs / Power Unit. Nei Senior Farmacia Isonzo (Girone B), si è imposta su Finocchiaro Consulente Finanziario.

In programma questa sera la terza giornata. Per gli Junior (girone unico) GS Insurance – I Goonies, che completa il primo turno. Palla a due alle 19. A seguire, intorno alle 21, altra gara del girone A, esordio nel torneo per Carrozzeria Falcone e Onoranze Funebri La Riviera.

IST. STEVE JOBS / POWER UNIT – LE PULCINE 36-69

11-18 / 4-9 / 11-25 / 10-17

IST. STEVE JOBS / POWER UNIT: L. Amato (2), N. Amato (5), Magli (10), Manzolli, Cantiello, Tamburini (9) Mastrodomenico, Bisconti (4), C.R. Bortoletto, Mascetti (4) R. Amato, Orsini, Turato (2). Coach M. Bortoletto

LE PULCINE: Addonisio (10), Zanier (13), Fiore (8), Colarullo (4), Paradiso (7), Bagni (5), Ghirotto (16), Barretta (2), Rizzi, Bergantini (4), Nardocci, Passamonti.

Coach Meschino

Arbitri: Melloni – Cesarano

Ufficiali: Spagnoli – Centra

Parte meglio il team di Massimo Bortoletto, il giocatore Senior anagraficamente più maturo del torneo nelle file di Inlingua. Per i suoi però è solo un avvio illusorio. Le Pulcine prendono subito le misure e allungano prepotentemente il passo per il +7 del primo quarto (18-11), fino al +12 all’intervallo (27-15). Divario che cresce ancora fino al 52-26 a fine terzo quarto. L’ ultima frazione conferma la sostanza del match chiuso sul 69-36.

FARMACIA ISONZO – FINOCCHIARO CONSULENTE FINANZIARIO 73-69

13-15 / 23-19 / 19-13 / 18-22

FARMACIA ISONZO: Cavicchini (12), Valente (4), M. Antoniani (8), Peda‘ (6) L. L. Antoniani (8), A. Maone, T. Maone (8), Picarazzi (10), L. Antoniani (2), Mauriello (4), Petrillo (11), Domenici.

Coach Boscaro

FINOCCHIARO: Carida’ (20), Incitti (1), Paglia (2), Ianniccelli (3), Stanzione (8), Corona, Conte (9), Troina (11), Salvucci (2), Cenci (5), Sestito (4), Patriarca (4).

Coach Corona

Arbitri: Capatan – Rizzuto

Ufficiali: Spagnoli – Centra

C’è poco da scoprire in Finocchiario Consulente Finanziario – Farmacia Isonzo. Subito match scoppiettante tra due ottimi organici, trascinati rispettivamente da Carida’ e Peda‘, intorno ai quali si estate il resto della squadra. Detto è fatto. Primo quadro 15-13 per Finocchiario, al riposo si va sul 36-34 per Farmacia Isonzo. Una sorta di cambio della guardia.

Un primo strappo alla gara è nel terzo quarto, accelera Farmacia Isonzo e al suono della sirena la superbomba di Troina (Finocchiaro) da centrocampo porta il distacco a meno 8 (55-47).Nell’ultimo quarto la bomba di Carida’ riporta sotto Finocchiaro (60-57). I cinque falli di squadra complicano però la rimonta, malgrado un meno 6 (69-63) quando siamo dentro l’ultimo minuto fa gara. A meno 34 secondi dalla sirena risultato di 70-65, a meno 25 è 71-66, a meno 6 è 72-69, a meno 4 è 73-69. Vince Farmacia Isonzo.