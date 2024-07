Basket in Piazza, grande equilibrio nei Senior. Junior, le Pulcine volano alto

Ieri basket inclusivo con Inteam, oggi GC Insurance – Basket del Golfo e Benacquista Assicurazioni – Finocchiaro Consulente Finanzaria

Oggi e domani si delinerano le classifiche dei gironi A e B da quattro squadre nella categoria Senior. Benacquista Assicurazioni – Finocchiaro Consulente Finanziario di oggi alle 21 cristallizeranno la classifica del girone B, che al momento vede in testa Farmacia Isonzo (4 punti), che come Inlingua ha già giocato tutte e tre le gare.

Domani, sempre alle 21, sarà la volta di Carrozzeria Falcone – Generali Assicurazioni per chiudere la griglia del gruppo A, guidato a pari merito (4 punti in 3 gare) di Onoranze Funebri La Riviera e Turi Rizzo, con la prima che si lascia preferire per lo scontro diretto. Gli abbinamenti dei quarti avvvengono nella seguente modalità: 1a gir. A – 4a gir. B; 2a gir. A – 3a gir. B, 3a gir-. A – 2a gir. B, 4a gir. A – 1a gir. B. Il criterio, per le semifinali è di evitare incroci tra le prime due dello stesso girone, che si affronterebbero di nuovo solo in finale. Si concluderà invece martedì 16 luglio la fase di qualificazione del girone unico a 6 squadre della categoria Junior. Le prime 4 in semifinale, per le ultime 2 finalina 5°- 6° posto.

Oggi alle 19 per gli Junior GC Insurance – Basket del Golfo.

RISULTATI 11a GIORNATA

LE PULCINE – I GOONIES 96-53

22:15, 26-6, 25-18; 23-14

LE PULCINE: Antognoni 2, Bianchi 25, Passamonti 3, Barretta 12, Bagni 2, Ghirotto 13, Zanier 2, Paradiso 11, Bergantini 4, Nardocci 1, Rizzi, Gaveglia 12, Colarullo9.

Coach: Meschino

I GOONIES: Tocci 2, Lunghi, F. Zanardi, Penazzi, Di Fulvio 2, Zampieri 7, Frerè 3, A. Maiola, V. Zanardi 15, London, Shskaj, Ciotoli 21, Boscaro, Favella 3.

Coach: S. Maiola

Arbitri: Tortorici – Rizzuto

Ufficiali: Ceccarelli – Palanca

Gara subito indirizzata a favore de Le Pulcine, leader del girone unico Junior, a punteggio pieno dopo le prime 4giornate. Finale inquivocabile di 96-53 per i “blacks”. Tra i top scorer Filippo Bianchi de Le Pulcine con 25 punti e Valerio Ciotoli de I Goonies con 21 punti. Prossimi impegni per entrambi: il 15 luglio Basket del Golfo – Le Pulcine.

INTEAM BIANCO – INTEAM BLU

INTEAM BIANCO: Matteo Russo, Andrea Di Gloria, Marco Ascari, Valentino Balzamo, Manuel Di Mezza, Alessandro Vitolo, Pierluigi Listorti, Luca Scipione, Valerio Cupellaro, Davide Domeneghetti, Nicolò Fusciello, Paolo Ippoliti.

Coach: Alessia Montemurro

INTEAM BLU: Filippo Magli, Riccardo Magli, Andrea Minniti, Manuele Russo, Luigi Falconi, Francesco Sambucci, Serena Muraro, Federico Falconi, Giuseppe Menniti, Valerio Catoia.

Coach: Valentina Ruggieri

Arbitri: Matiacic – Finotti

Ufficiali: Palanca – Ceccarelli

Basket inclusivo e grande cuore in campo, dove si sono esibiti i ragazzi speciali di Inteam, nell’occasione divise tra squadra dei “Blu” e squadra dei “Bianchi”. Quello diInteam sono diventati Campioni d’Italia FISDIR a novembre 2023 ad Ercolano. Vittoria anche ai Campionati Nazionali Special Olympics, concentramento Centro-Sud di Ferentino lo scorso maggio. A fine partita premiazioni per tutti i giocatori, medaglia al collo e targa alla presidente di Inteam, Alessia Montemurro, nell’occasione coach della quadra dei Bianchi, mentre la vicepresidente Valentina Ruggieri ha guidato dalla panchina dei “Blu”.